Natasha Klauss revela por qué se casó con su primo hermano

Natasha Klauss, la popular ‘Sarita Elizondo’ de Pasión de Gavilanes, contó en una reciente entrevista a través de Instagram Live sobre algunos pasajes de su vida poco conocidos y que, en su momento, levantaron la polémica.

Tras su primer divorcio, la actriz colombiana de 44 años encontró consuelo en su primo hermano Marcelo, con quien se terminó casando y tuvieron una niña.

PUEDES VER Elenco de Pasión de Gavilanes responde a Danna García [VIDEO]

Pasión de Gavilanes Natasha Klauss revela que se casó con su primo hermano y tuvieron una hija.

La intérprete empezó la entrevista defendiendo la decisión que tomó en el pasado. Además, aseguró que ella nunca lo vio como un familiar cercano, ya que Marcelo vivió en otro país.

“Nosotros somos primos hermanos, obviamente hay muchas personas que no lo entienden. Como no me crié con él porque no nos criamos juntos [él vivía en Uruguay y yo en Colombia] no lo veía como un primo, no tenía la connotación del primo”, explicó la colega de Danna García.

PUEDES VER Protagonistas de Pasión de Gavilanes son criticadas por dejar de lado a Danna García

Natasha Klauss tiene dos hijas.

“Mis recuerdos de él siempre era chiquita, como que iba a Uruguay lo veía y era mi primito. La última vez que fui eran 11 o 12 años los que tenía yo y ya la siguiente vez que nos vimos estamos hablando de [que tenía] 18/19 años. Pasaron muchos años”, agregó.

Natasha Klauss contó que, cuando Marcelo entró a su vida como pareja, él no tuvo problema alguno en acoger a la bebé de ella de su anterior compromiso.

"Él adoptó a Isabel porque entró en mi vida cuando ella tenía 9 meses y ahí empieza nuestra historia. En ese momento no te podías casar entre primos hermanos por la iglesia católica. Nos casamos por lo civil y siempre postergamos el rito porque los dos teníamos como el concepto de estamos unidos, o sea no necesitamos nada más”.

Natasha Klauss tuvo temor de tener un hijo con su primo

A pesar del amor que sentían, ambos se mostraron temerosos a la hora de tener un hijo juntos por el vínculo familiar que les unía.

“Cuando estábamos en el plan de tener una bebé entre nosotros dos, mi ginecólogo me dijo ‘pero claro no hay ningún problema’ […] Pero igual nosotros hicimos la labor, la responsabilidad de decir ‘ok, si vamos a ser papás biológicos vamos a ver qué hay qué hacer o cuáles son las medidas más amorosas para traer un ser a la vida’”, contó Natasha Klauss.

Natasha Klauss y Paola Rey, actrices de Pasión de Gavilanes, son amigas en la vida real.

Finalmente, la pareja tuvo una hija a quien pusieron de nombre Paloma y que actualmente tiene 11 años.

Asimismo, Natasha y Marcelo se separaron tras 13 años de casados. “Obviamente hay dolor en las separaciones, pero no hubo nada que fuera traumático”, aclaró la actriz.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.