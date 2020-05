Milett Figueroa ha sido nominada en la lista internacional “The 100 most beautiful face 2020”, un concurso organizado por “TC Candler & The Indepent Critics”.

La modelo peruana se suma a otras figuras del espectáculo que han sido considerados para ser “Los 100 rostros más bellos del 2020” como la chica reality Ivana Yturbe y los actores nacionales Andrés Wiese y Stephanie Cayo.

El concurso anunció a través de su cuenta oficial de Instagram la nominación de Milett Figueroa; allí colocó una foto de ella mostrando toda su silueta.

Milett Figueroa es nominada en “Los 100 rostros más bellos 2020”. Captura: Instagram

La exintegrante de Esto es guerra envió un mensaje de agradecimiento a los organizadores en la publicación, que ya cuenta con más de 17.000 reacciones en pocas horas.

Sin embargo, su primer mensaje se hizo en sus historias de Instagram, donde posteó el enlace de su nominación y escribió una frase en el idioma inglés.

“Qué linda sorpresa me llevo hoy. Gracias por la nominación”, se traducen las palabras de Milett Figueroa.

La también actriz de la serie De vuelta al barrio compite contra estrellas internacionales como las cantantes Hailey Baldwin y Selena Gomez, y la actriz Lily Collins.

Cabe destacar que ha sido parte de otros certámenes que resaltaron su belleza. Ella representó al Perú en el Miss Supertalent, que se realizó en Seúl, capital de Corea del Sur, en el año 2016. Además, su nombre estuvo considerado para ser candidata en el Miss Perú.