Mario Irivarren tras contraer coronavirus: “A veces nos quebramos, somos humanos”

Mario Irivarren causó gran conmoción cuando reveló que había dado positivo con el coronavirus. El chico reality no se ha presentado a las competencias de Esto es guerra tras confirmarse su padecimiento, pero ha asegurado que está evolucionando de la mejor manera posible y que se encuentra en perfecto estado.

En un mensaje enviado a sus fans a través de sus historias de Instagram, Mario Irivarren mostró un mejor semblante al que lució en el reestreno de Esto es guerra. Con una sonrisa en el rostro, el chico reality expresó lo siguiente:

“Me han escrito muchísimas personas y estoy muy agradecido por eso; sus palabras bonitas, mensajes de cariño. Les repito que me encuentro bien de salud, al 100 por ciento. Acabo de entrenar. Lo único que me toca es quedarme en casa para de esta manera no contagiar a nadie más y que este virus no se siga expandiendo”, reveló Irivarren.

En uno de los pasajes finales de su mensaje, el concursante de EEG reiteró que se encuentra estable: “Pero en lo que a mi salud respecta, nuevamente, muchas gracias, es muy lindo leer sus mensajes, eso ayuda mucho […] Esperar unos cuantos días más para reencontrarme con ustedes”.

Vale recordar que en mensajes anteriores publicados en Instagram, Mario Irivarren expuso los síntomas que lo aquejaron: “La semana pasada tuve el malestar típico del coronavirus: fiebre, dolor corporal, de cabeza. Fue leve. Tomé las pastillas que me indicó el médico y guardé unos días en cama. Hoy me siento en perfecto estado”, precisó.

Asimismo, Irivarren confesó que busca encontrarle el lado positivo a la situación que atraviesa, pero que en ocasiones esto le resulta muy complicado: “Tengo mis días malos en los que me gana la ansiedad y no tengo ganas de hacer nada […] es inevitable que a veces nos quebremos, somos humanos”.