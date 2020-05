Laura Huarcayo y Dimitri Karagounis: la historia de amor que duró 15 años

Laura Huarcayo ha vuelto a ser noticia en los últimos días tras saberse que su relación con el extranjero Dimitri Karagounis finalizó. Así lo confirmó la exmodelo de Habacilar en una conversación telefónica con la reportera del programa de Magaly Medina.

La figura de televisión brilló en las pantallas de América TV, por muchos años, junto a Raúl Romero en Habacilar. Posteriormente, fue conductora del magacín del mediodía Lima Limón.

La exreina de bellezas hizo pública su separación en el programa de Magaly Medina.

El pasado martes 26 de mayo, Magaly Medina mostró una ocurrencia policial, consignando que ella y sus hijos abandonaron la casa que compartían con el italiano.

“Tenemos una Ocurrencia policial donde se indica que es una de Retiro voluntario del hogar ante la comisaría de Santiago de Surco”, dijo la periodista mostrando el parte.

“La señora Laura Huarcayo Villanueva se retira del hogar común, llevándose consigo a la hija que tienen en común y el hijo que crió como suyo. Deja constancia que ella se llevó todas sus pertenencias, tanto de su hija como del hijo mayor”, leyó la popular ‘Urraca’.

Para confirmar dicha información, su reportera se comunicó con la presentadora a través de una llamada telefónica. “Bueno, eso es un tema familiar. Nosotros estamos separados hace dos años y medio. Sí, tenemos una separación legal”, dijo Laura Huarcayo.

De momento, poco se conoce del caso, no obstante, Magaly Medina comenzó a especular. “Ha sido tan discreta esta separación que no sabemos aún que si ellos seguían viviendo juntos en la misma casa o solo vivía ella en la casa de Casuarinas. O si él vivía ahí o en otro lado y solo se quedó hasta el día que ella se mudó. Formaban una sólida pareja pero no los veíamos juntos”, dijo.

Laura Huarcayo. Foto: Instagram

Laura Huarcayo y Dimitri Karagounis: su historia

Tras finalizar su relación con el argentino Juan Martín Mercado, con quien tuvo un hijo, la modelo comenzó a salir con el italiano Dimitri Karagounis. Su primera relación trascendió a los medios, pues ella lo demandó por tratar de difundir fotos íntimas.

La conductora comenzó un amorío con su nueva pareja, teniendo una hija llamada Vassiliki. Durante una entrevista a Cosas, comentó que ambos se habrían conocido en 2006, cuando ella participó como modelo en uno de los eventos del empresario.

Laura Huarcayo. Foto: Instagram

“Nos hicimos amigos; pero ese día, aunque retuve su nombre, me quedé prendada de su linda sonrisa. A los pocos días me llegaron unas flores con su nombre. Así se inició la amistad; el romance empezó al mismo tiempo que empecé a conducir el programa (Lima, limón)”, dijo a la revista.

A los dos meses iniciaron un romance y dos años después ambos contrajeron matrimonio. “Mi esposo es el amor de mi vida”, se expresaba así sobre el italiano.

“Dimitri es diferente a todos, porque es un hombre respetuoso que me trata como nunca nadie me había tratado en el pasado. Es trabajador, ama los valores familiares, ama el Perú como pocos. Es el amor de mi vida”, añadió.

