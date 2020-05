Khloé Kardashian sigue dando qué hablar con su nuevo aspecto. Esta vez su expareja Tristan Thompson, se animó a comentar la publicación que rápidamente se ha convertido en viral por la apariencia irreconocible de la también influencer.

Con una cabellera que pasó a ser rubia a castaña, ella se animó a tomarse fotos en la que también destacaba su bronceado y su piel más delgada.

A través de redes sociales, Kardashian escribe al lado de dichas imágenes: “Ubicación: debajo de una piel de pe**a".

Khloé Kardashian. Foto: difusión

Este post no fue desaprovechado por Thompson, quien le dedicó unas palabras.

“Baddie (malita)… PD: estoy de acuerdo con el título”, señaló el jugador de baloncesto canadiense. Además, aprovechó en usar unos emojis de corazón y de fuego. Hasta el momento, este comentario llega a las casi 6 mil reacciones.

Asimismo, los seguidores de la socialité demostraron su desaprobación ante esta opinión, afirmando que es mejor que se aleje de la famosa, debido a que es de conocimiento público el historial de engaños por parte del jugador.

Cabe resaltar que Khloé Kardashian y su expareja, Tristan Thompson han desatado rumores de una posible reconciliación, después que decidieran pasar juntos el aislamiento social para prevenir el coronavirus. Esta acción la hicieron por el bienestar de la hija que tienen en común, llama True.

Khloé Kardashian. Foto: Instagram

Además, crecían los rumores de que Khloé estaría nuevamente esperando un hijo del deportista, hecho que ella misma desmintió a través de su cuenta oficial en Twitter.

“La gente jura que sabe todo sobre mí. Incluyendo mi útero”, manifestó la integrante del programa de televisión Keeping up with the Kardashians.