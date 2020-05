Kalimba manda callar a quienes lo critican por comprar perros de raza [VIDEO]

El cantante y recordado jurado de La Voz Perú, Kalimba, mandó callar a los cibernautas que, a través de las redes sociales los criticaron por el solo hecho de preguntar si alguien conocía un criadero de perritos schnauzers.

A través de sus historias de Instagram, Kalimba cuestionó que por cualquier razón lo critiquen y es que, según contó, varios comentarios lo quisieron sepultar por querer comprar un perro de raza en lugar de adoptar un mestizo. “Perdónenme y no, porque no es una disculpa honesta, por lo que puse en mi historia anterior, lo cual no voy a borrar, pero es que a veces es muy cansado vivir bajo la crítica constante, yo sólo pregunté si conocían un criadero de schnauzers”, escribió el intérprete mexicano.

Al respecto, Kalimba contó que sus últimas dos mascotas son adoptadas pero que, lamentablemente, le causan serios problemas de salud. “Mis últimos dos perros son adoptados,pero me causaron muchos problemas pulmonares, en la garganta y respiración. Tengo mis razones para querer comprar un perro”, agregó enojado.

Al final del video pidió a los cibernautas abstenerse de los comentarios negativos y que mejor se callaran 'pues jamás les pedí su opinión’. “Pero ese punto donde ya caen en el 'por dios, ¿por qué compras? ¿por qué fomentas?, ya cállense, de verdad, cállense, no estoy pidiendo su opinión, les estoy preguntando si conocen un criadero de schnauzers o no”, concluyó.