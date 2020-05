La expareja de Jossmery Toledo, Franco Chiesa, brindó declaraciones al programa de Magaly Medina y tuvo una frase desafortunada hacia la exsuboficial de la PNP, al insinuar que la también modelo puede salir con todos los miembros de la selección peruana de fútbol.

En el informe lanzado por el programa de la conocida conductora, Chiesa confesó que se encuentra en un nuevo romance tras terminar su relación con Jossmery Toledo: “Cómo es la vida, el destino y la protagonista que salió en mi videoclip de la canción […] bueno, la conocí y súper linda. Hicimos ‘click’ y hemos estado saliendo desde ese entonces”, relató el reguetonero.

Sin embargo, el cantante tuvo una desafortunada frase hacia la expolicía cuando habló sobre su situación sentimental: “Tengo que seguir igual para adelante ¿No? Porque al fin y al cabo si ella puede salir con toda la selección del Perú, ¿por qué yo no puedo salir con una chica? ¿Me entiendes?”, expresó Chiesa.

Por otro lado, la expareja de Jossmery Toledo aseguró que mientras mantuvieron una relación amorosa la popular ‘Reina del Tik Tok’ no lo apoyó en su carrera musical: “Me decía que no: ‘no vas a llegar a ningún lado, estás perdiendo el tiempo, la música no da en el Perú’, que simplemente no estoy en lo correcto”.

Franco Chiesa también habló sobre cómo, supuestamente, Jossmery Toledo habría cambiado una vez que comenzó a hacerse conocida y a rodearse con personajes de la farándula local.

“Ella cambió desde que se volvió mediática, no era la misma chica con la que estuve; tanto así que ni siquiera me quería dar la mano en la calle. O sea, no quería sacarse una foto, y anteriormente había borrado imágenes conmigo”.

“Se comenzó a juntar con chicas mediáticas, y no es que ellas tengan una linda reputación que digamos. Yo traté de sacarla de ese mal camino […] le dije ‘no vayas por ese camino, vamos por un camino limpio, no te juntes con esas personas, te va a ir mal'”, sentenció la expareja de Jossmery Toledo.