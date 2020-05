A inicios de mayo, Hailey Baldwin y Justin Bieber lanzaron, para alegría de sus fans, un reality sobre cómo viven en Toronto, Canadá, durante la cuarentena.

The Biebers on Watch se estrenó el pasado 4 de mayo a través de Facebook y ya dio de qué hablar con las confesiones de la joven pareja.

Hailey Baldwin y Justin Bieber: la modelo reveló que sus papás se opusieron a su relación con el cantante

En el último episodio, la modelo de 23 años confesó que sus padres no estuvieron de acuerdo cuando ella les pidió permiso para salir con el cantante de 26.

“La primera vez que nos besamos estábamos en Nueva York y habíamos ido a cenar juntos... Justin me pidió que fuera a cenar sushi con él y llamé a mis padres para preguntar si podía ir y me dijeron: ‘Absolutamente no, no vas a salir sola con Justin, eso no sucederá'”, recordó Hailey Baldwin.

Hailey Baldwin y Justin Bieber: la modelo reveló que sus papás se opusieron a su relación con el cantante

Sin embargo, la celebridad no hizo caso a sus padres: el actor y productor Stephen Baldwin y la diseñadora Kennya Baldwin. La joven pidió la ayuda de su hermana Alaia, quien fue su cómplice y la cubrió, asegurándole a sus papás que Hailey se quedaría a dormir en su departamento.

“Mi hermana mayor, Alaia, me ayudó: ‘Oh, sí, va a dormir en mi apartamento y todo está bien’, les dijo a mis padres’. Así fuimos a cenar y no nos atraparon”, contó.

En su primera cita, los ahora esposos lograron darse su primer beso. “Estábamos pasando el rato, viendo una película y nos besamos”.

Cabe recordar que el cantante y la modelo se casaron por civil en 2018. Justin Bieber y Hailey Baldwin decidieron unir su vidas por religioso en septiembre del año pasado, en una ceremonia íntima en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Hailey Baldwin cansada de la comparaciones con Selena Gomez

Hailey Baldwin rompió su silencio sobre las constantes comparaciones que ha venido recibiendo con Selena Gomez desde que inició su romance con Justin Bieber.

“No es nada sencillo, la verdad. Justin sabe que a mí me resulta muy duro por las cosas que dice la gente y la forma en que siempre se hacen comparaciones... en ese sentido, me han hecho sentir menos mujer”, comentó la modelo de 23 años.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.