Magaly sobre Forsyth y Baigorria: “Coqueteos tendrían que ver con elecciones, así de frío es esto"

Luego de que Vanessa Terkes deslizara un comentario en el que dejaba abierta la posibilidad que George Forsyth y Alejandra Baigorria estarían en coqueteos con fines políticos, Magaly Medina ironizó sobre esta posibilidad teniendo en cuenta las elecciones generales del año 2021.

Todo sucedió cuando a Vanessa Terkes le preguntaron sobre los acercamientos que están teniendo Forsyth y Baigorria, lo que ha llevado a más de uno a pensar en una probable relación amorosa: “La gente se da cuenta de las cosas, el peruano no es tonto. Ya se vienen las elecciones ¿No?”, expresó la actriz.

Alejandra Baigorria y George Forsyth son vinculados sentimentalmente.

Tras presentar el informe sobre estas palabras, Magaly Medina tampoco se quedó callada al respecto.

“La ex de George Forsyth, aún su esposa (Vanessaa Terkes), le ha respirado por la herida y cuando le han preguntado por los coqueteos entre el alcalde (de La Victoria) y la (Alejandra) Baigorria ha dicho ‘ah, ya vienen las elecciones ¿No?’, más claro ni el agua”, expresó Medina en su programa de ATV.

Alejandra Baigorria se unió a George Forsyth para repartir mascarillas durante la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, su comentario no quedaría ahí ya que la popular ‘Urraca’ no solo se mostraría conforme con lo dicho por Vanessa Terkes, sino agregaría lo siguiente sobre Alejandra Baigorria y George Forstyh.

“Parece que la lectura que tenemos todos de esta mutua simpatía, de estos coqueteos y alabanzas entre ambos, parece que tendrían que ver con las elecciones. Así de frío es esto”, sentenció la presentadora de Magaly TV, La Firme entre sonrisas.

Tampoco debemos olvidar que el propio George Forsyth, en una de sus últimas declaraciones, no descartó la posibilidad que pueda surgir un romance al lado de Alejandra Baigorria.

“Es una muchacha trabajadora, humilde, que es lo que obviamente me gusta mucho de las personas. Ella misma carga sus sacos en Gamarra, la he visto personalmente. Aparte, es guapísima, entonces ¿Cómo no podría pasar algo? Por supuesto que podría pasar algo más. Le tengo mucho respeto”.