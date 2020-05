Anahí de Cárdenas, hace pocos días, alegró a sus seguidores al anunciar que terminó con su tratamiento de quimioterápia. La actriz mencionó sentirse feliz por haber culminado ese proceso de manera satisfactoria para poder vencer al cáncer de mama por completo.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, compartió una publicación donde revela que por momentos tiene temor de que su cabello no vuelva a crecer.

Publicación de Anahí de Cárdenas Foto: Instagram

“Qué ganas de tener pelo de nuevo. Esta pelusa que tengo, parece más el pelo de un abuelo que mío, pero poco a poco. Paciencia y buen humor. A veces tengo miedo que no salga nunca, pero vamos, llevo 3 días sin quimio. ¡A por la melena frondosa!”, escribió en su cuenta de Instagram.

Anahí de Cárdenas Foto: captura

Cabe recordar, que Anahí de Cárdenas recibió un conmovedor homenaje en la clínica donde realizó su tratamiento de quimioterapia. Ella compartió el emotivo momento en su cuenta de Instagram.

“¡Se acabó! Toque la campana y aún no puedo creerlo. Desde el día que llegue a la clínica ver esa campana no podía imaginarme como seria el día en que la toque y llegó. Todavía no sé como me siento al respecto, porque el tratamiento no ha terminado, pero he ganado una batalla de la gran guerra y cada día estoy mas cerca a mi meta. Agradecida con mi familia, mi novio, mi familia política, los doctores, las enfermeras (...)”, mencionó.

