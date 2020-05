La temporada 7 de Acapulco Shore está a punto de estrenarse en las pantallas de MTV. Para esta nueva edición, el polémico show televisivo no se llevará a cabo en Acapulco, sino en Mazatlán, Sinaloa, en donde los participantes pasarán alocadas vivencias y se divertirán como nunca.

En la presente nota, te mostraremos cuándo y a qué hora ver el capítulo 1 de este controvertido reality que se basa en sus versiones hermanas Geordie, Gandía y Jersey Shore, a las cuales incluso llegó a superar en niveles de audiencia con la temporada 6, realizada en la Ciudad de México.

¿Cuándo se estrena el capítulo 1 de la temporada 7?

El canal MTV reveló a la audiencia que la nueva temporada de Acapulco Shore se estrenará en su señal el próximo 2 de junio a las 10 p. m., hora mexicana.

¿Quiénes serán los integrantes de Acapulco Shore?

Los participantes de esta edición, quienes festejarán en las playas de Mazatlán, serán las comadres Mane y Karime, Potro, Jawy, Jey, Dania, Xavi, Rocío, Eduardo “El Chile” y Tadeo.

¿Dónde se transmite MTV en México?

Puedes acceder a MTV mediante tu sistema de televisión de paga preferido:

Dish Network: ‎Canal 260.

Sky‎: ‎Canal 70.

Megacable: ‎Canal 606 (SD).

Axtel: ‎Canal 685.

¿Cómo fue la sexta temporada de Acapulco Shore?

La temporada anterior de Acapulco Shore no estuvo exenta de controversias. Desde el primer capítulo, no faltaron las tensiones entre Mane y Karime, así como una pelea entre Potro y ‘El Chile’. En ese mismo episodio, Celia Lora no pasó desprevenida como ‘la boss’ de los ‘shores’.

En una de las escenas, la hija de Alex Lora apareció con un vestido rojo escotado y sin ropa interior debajo, tal como se lo contó a Karime. En otro episodio del reality show, también llamó la atención al bañarse junto a Mane y Jawy tras una noche llena de fiesta y alcohol.

A su vez, uno de los momentos más emotivos de la temporada 6 fue la aparición de la fallecida Lourdes Ruiz ‘La Reina del Albur’, durante un paseo que realizaron los ‘shores’ al barrio de Tepito.