Yuri: “Luis Miguel me ayudó a escapar con un novio”

En entrevista con el programa chileno Con amigos en casa, la cantante mexicana Yuri reveló que una vez Luis Miguel la ayudó a escaparse de su casa con su novio. Según contó el día que cantó por primera vez con él, tenía planeada la fuga con Fernando Iriarte. “Ese día acabando de cantar con él yo me escapaba con Fernando y ahí tenía 1 año, entonces fue una noche muy emocionante de cantar con él y él lo sabía, era el único que sabía que después yo me iba a escapar de mi casa y fue una noche muy fuerte”, dijo la cantante.

Yuri añadió que tanto Luis Miguel como su padre Luisito Rey, le ofrecieron un departamento en donde podía quedarse con su novio. “Él me dijo y su papá que me ofrecían un departamento en Polanco porque pensaban que no tenía a donde irme, pero ya tenía planeado todo con Fernando porque la relación con mi mamá ya no era muy buena, yo ya era mayor de edad y mis papás no me dejaban tener novio y tener una vida normal de madre e hija”, comentó.

Según la intérprete veracruzana, Luis Miguel siempre fue su amigo y que entre los dos se apoyaban y escuchaban cuando tenían problemas. “Tuve que tomar esa decisión porque las cosas no estaban bien y Luis Miguel lo sabía, fue mi amigo durante mucho tiempo, siempre me escuchaba y no fue mi novio, me hubiera encantado porque es un hombre guapísimo, cariñoso conmigo y siempre me atendió, éramos grandes amigos. A veces cuando estaba con la novia me invitaba y yo le decía que no porque iba a hacer mal tercio, guardo muy lindos recuerdos de él", contó.

Recordó que cuando ella y Luis Miguel estaban ensayando para la presentación que ofrecerían más tarde, el intérprete de “Un hombre busca una mujer” le preguntó que le pasaba. “Ese día en el ensayo me vio mal y me preguntó si necesitaba algo. Tiempo después, él fue a mi boda con Mariana Yazbek que fue una de sus novias”, recordó.