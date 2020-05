Esto es guerra volvió a la televisión peruana este lunes 25 de mayo a las 6.50 p.m. con un programa que sorprendió a los fanáticos, por lo que logró un alto rating en su horario.

Mario Irivarren reveló que tiene coronavirus, Patricio Parodi se disculpó con la exministra Ana Jara y Rafael Cardozo lloró por las personas que sufren más en esta pandemia, estos fueron solo algunos de los hechos que marcaron el retorno del reality de América TV después de 70 días de ausencia.

Sin embargo, lo más comentado fue el regreso de Esto es guerra en sí, ya que muchos usuarios en redes sociales no vieron con buenos ojos que este continúe emitiéndose en medio de la crisis que atraviesa el Perú por el coronavirus. Muchos de ellos, inclusive, exigieron que no se sintonizara el reality para que este salga del aire.

A pesar de las críticas, los trabajadores de Esto es guerra decidieron no dar su brazo a torcer y lograron liderar en el rating.

¿Cuánto rating hizo Esto es guerra ayer 25 de mayo de 2020?

Según cifras proporcionadas por Ibope Media, el programa conducido por Gian Piero Díaz y Jazmín Pinedo obtuvo el primer lugar en el rating con 19.8 puntos. Luego de Esto es guerra se ubicó el noticiero Al estilo Juliana, conducido por Juliana Oxenford con 10.9 puntos y en tercer lugar el noticiero 90 Central con 10.2 puntos.

Esto es guerra: hijo del ‘Chato’ Grados pide no ver reality

A tan solo horas del retorno de Esto es Guerra, el hijo del difunto cantante Eusebio ‘Chato’ Grados les pidió a los peruanos que no vieran el reality por medio de un drástico mensaje en Facebook.

“Por favor, hoy (25 de mayo) a las 6.50 p.m. nadie prenda su televisor o sintonice canal 4 hasta las 8.30 pm. Aunque sea vean ‘Yo no me llamo Natacha’ que al menos nos alegra un poco. Esto es guerra no eres importante y no lo fuiste tampoco... tanta gente muriendo y creen que queremos ver sus amoríos y ahora dizque solidarios. Si quisieran serlo lo harían fuera de cámaras", aseveró Victor Grados.

