Pedro Aquino le propuso a la modelo Xoana González mantener una “amistad bien discreta” a través de sus redes sociales, según reveló la modelo en el programa Magaly TV, la firme.

De acuerdo a las capturas de pantalla mostradas por Xoana González a la conductora Magaly Medina, el seleccionado nacional enviaba mensajes privados a su cuenta de Instagram pidiéndole una “amistad discreta” aun cuando nunca cruzaron palabra en persona.

Xoana González explicó que fue su community manager quien vio los insistentes mensajes en su bandeja de entrada, situación que le pareció por demás extraña debido a que supuestamente Pedro Aquino era un hombre casado.

“¿Sabes?, hace mucho quería escribirte. Hace mucho quería pedirte tu número pero no me atrevía (...) De hecho también estaba con mi esposa. Ahora que ando separado dije ‘ahora sí le escribiré’, pero viste que no me gusta nada el escándalo, quiero una amistad bien discreta”, se lee en los mensajes que Pedro Aquino le envió a Xoana González en Instagram.

La famosa modelo explicó en el set de Magaly TV, la firme que su revelación obedece a una necesidad de desenmascarar a los hombres infieles por un tema de bien común entre las mujeres.

“Es un servicio a la comunidad que debemos hacer las mujeres para que no nos pongan más los cachos”, precisó Xoana González.

Xoana González: "A Belén Estevez y a mí nos gustan los feos y misios”

Xoana González defendió a su compatriota Belén Estevez y dejó en claro que su amiga no es una mujer interesada, luego de que se especulara que tiene un romance con el empresario árabe Yaqoob Mubarak.

“Belén no es interesada, es una mujer muy trabajadora. Nunca he sabido que esté con alguien por su dinero; es más, siempre nos hemos reído porque nos gustaban los feos y misios”.

Por otro lado, Xoana González también advirtió a Belén Estevez que evite ilusionarse de Yaqoob Mubarak, pues cree que él tiene una novia en Trujillo. “Parece que el tipo no es lo que parece, es medio falso. Creo que tiene una novia trujillana, ojalá mi amiga no se ilusione”, aseveró