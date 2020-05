Paula Manzanal denuncia a niñera por golpear a su hijo: “Esa rata de mujer no lo cuidaba bien”

Paula Manzanal dejó preocupados a sus seguidores al utilizar su cuenta de Instagram para denunciar lamentables hechos con los que dejó mal parada a la nana de su hijo.

La polémica modelo se mostró indignada al asegurar que la trabajadora que contrató hace tan solo unos meses se atrevió a robarle.

“Déjenme contarles una triste historia. Uno deposita la confianza plena en una persona para darle el trabajo más preciado que es el de cuidar a tu hijo, ya que como toda madre emprendedora trabajo 24/7 y después de 2 meses y medio me entero que me roba”, aseveró.

Paula Manzanal. Fuente: Instagram

“Y digo ahora, ¿en quién puede confiar uno? Ahora me quedé sin nada y con un montón de trabajo acumulado. Que sinvergüenza esta, encima una le da trabajo y le abre las puertas de su casa”, añadió la modelo en Instagram.

Sin embargo, lo más grave fue que Paula Manzanal acusó a la nana de haber golpeado a su hijo cuando ella no se encontraba en casa.

“Siempre le creí que mi bebito se golpeaba de casualidad, pero ahora me cuenta la otra persona de servicio que esa rata de mujer no lo cuidaba bien mientras yo estaba en la oficina, y me lo maltrataba en mi ausencia. Al infierno y a la cárcel se irá”, sentenció sobre el supuesto hecho de violencia doméstica.

Finalmente, Paula Manzanal reveló en Instagram que llevó a su hijo al médico legista y que también se dirigió a una comisaría para entablar la denuncia correspondiente.

Trabajo de Paula Manzanal perjudicado por el coronavirus

La exchica reality Paula Manzanal se mostró muy precupada por su trabajo, pues al igual que muchos su muchos se ha visto afectada por la pandemia del coronavirus.

“No me llegan los envíos de DHL, Fedex, Serpost, pues no están trabajando. Estoy paralizada”, contó. “La ropa semanal que me mandan no me llega y algunas empresas han suspendido las promociones porque la mayoría las fabrican en China. Esto afectó a todos. Solo me quedan un par de empresas activas”, agregó la modelo.

Paula Manzanal es una conocida influencer y modelo famosa. Foto: Archivo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.