Mayra Goñi nuevamente ha acaparado todos los titulares luego de haber sido víctima de acoso sexual, a través de las redes sociales. Durante una transmisión en vivo, un sujeto le mostró su miembro viril, sin pudor alguno.

Este despreciable hecho inmediatamente fue compartido por la actriz para poder dar con la ubicación de dicho usuario. Ante ello, muchas personas apoyaron y se solidarizaron con la también cantante; sin embargo, hubo otros varios quienes solo se burlaron de lo sucedido y lo normalizaron.

Tras el desagradable momento, la novia de Nesty no dudó en pronunciarse al respecto y compartir un video con un contundente descargo.

“Hola. Quería hacer este video para agradecer a las personas que están tomándose el tiempo de mandarme mensajes súper positivos -la mayoría- a las autoridades que me están ayudando a encontrar a este acosador”, expresó en su cuenta oficial de Instagram.

“(...)Esta vez me tocó tener que pasar por esto (acoso) en vivo, no solamente fue una falta de respeto hacia mí, sino también para todas las personas que estuvieron conectadas y no eligieron vivir ese momento tan incómodo. Dios sabe y no estuvo conectada una menor de edad por ahí”, continuó.

Asimismo, Mayra Goñi lamentó que exista gente que normalice ese tipo de actos (acoso sexual) y que en lugar de denunciarlos, se burlen de ello.

“Hay personas que me indigna saber su forma de pensar, vivir en una sociedad así, que crean que esto es normal, que justifiquen el acoso, que digan ‘ay Mayra, pero quién te manda pues a hacer estas transmisiones’ o también ‘por qué te pones esa ropa pues, muy apretada’ o ‘por qué te pones a bailar’; dejen de justificar a esos enfermos”, añadió.

“Agradezco el apoyo que me están brindando las autoridades, yo voy a dar el ejemplo, para que estos acosadores no se sigan saliendo con la suya. Vamos a dar con el paradero de este enfermo, vamos a rastrear para llegar a su dirección”, finalizó.

