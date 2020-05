Magaly Medina le mandó un contundente mensaje a Sheyla Rojas luego de que esta dijera que “no hay nada más ridículo que decir que solo se arreglo los dientes cuando está operada de pies a cabeza”.

Durante la transmisión de su programa Magaly TV, la firme, la ‘Urraca’ demostró no sentirse afectada por las declaraciones de la la popular ‘Shey Shey’ al recordar que se hizo conocida en la TV mucho antes de pasar por el bisturí.

“¡Ay, hija!, es que yo fea fui conocida en la televisión... con los dientes sin arreglarme tuve éxito en la televisión. Es que de actitud a mi nunca nadie me ha ganado. Yo me miraba al espejo y me veía guapísima”, comentó.

Asimismo, Magaly Medina admitió haberse operado el busto y la nariz para lucir una mejor apariencia. “Si hay plata en la billetera para hacer ‘arreglitos’, te los haces. [---] Claro que me he arreglado los dientes, mi nariz y las ‘boobies’”, precisó en su mensaje a Sheyla Rojas.

Sin embargo, aseguró que prefiere hacer ejercicios para mantener su figura antes de someterse a tratamientos de liposucción. “Las lipos no me han servido de nada, más me ha servido ir al gimnasio y comer sano”, aseveró.

Al final, Magaly Medina volvió a criticar a Sheyla Rojas por supuestamente pasar por cirugías estéticas con el fin de conseguir una pareja.

“Ella utiliza su Instagram como si fuera un libro de modelos porque así la ven en el mundo entero posibles candidatos a ser sus novios. Tan joven y poniéndose los labios y las cejas perfectas, pero solo las cejas porque acá adentro (tocándose la cabeza) bien poco tiene”, sentenció la ‘Urraca’ en Magaly TV, la firme.

