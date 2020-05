Georgina Rodríguez mamá de Cristiano Ronaldo explica por qué dejó de seguir en Instagram a la modelo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez mantienen una sólida relación desde el 2016. Sin embargo, siempre existieron rumores de que la madre del futbolista, Dolores Aveiro, no se llevaría nada bien con la joven modelo.

Las especulaciones de una mala relación se intensificaron cuando la progenitora de portugués dejó de seguir a la española, quien hace poco llamó ‘héroes’ a todos las personas que luchan en primera línea contra el coronavirus, en Instagram.

Ante el revuelo desatado, la madre del delantero de la Juventus quiso zanjar cualquier chisme malintencionado con un contundente mensaje a través de sus historias de la famosa red social.

“Mis queridos seguidores, si he dejado de seguir a alguien con quien tengo una conexión directa ha sido por algo extraño, no intencional. Como saben, no domino esto y no entiendo nada... Si dejé de seguir a mi nuera y algunas personas más, fue por un descuido. Dejen de inventar historias, no estoy enfrentada con nadie”, escribió la mujer de 65 años.

“Yo simplemente no sé cómo usar Instagram. Este texto me lo ha escrito mi hija (todavía no sé cómo hacer stories). Solo sé publicar fotos y leer comentarios”, admitió doña Dolores Aveiro.

Hermana de Cristiano Ronaldo niega pelea entre su mamá y Georgina

Ni bien empezaron los rumores de un posible distanciamiento entre Dolores Aveiro y Georgina Rodríguez, Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, compartió en sus redes una noticia, a la cual calificó de falsa

“Me acabo de encontrar con esta noticia, y empiezo a pensar que, además de que esta pandemia está afectando vidas, también está afectando cerebros. No quiero ser grosera, pero a veces tengo ganas de enviarlos a todos a la m... Solo pido una cosa, que respeten a mi familia y, especialmente a mi madre, y que no se inventen cosas que no tienen sentido”, escribió en Instagram.

