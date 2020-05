‘Pancho’ Rodríguez pide disculpas tras su regreso a Esto es guerra [VIDEO]

‘Pancho’ Rodríguez fue uno de los participantes de Esto es guerra más mencionado en las redes sociales por una peculiar escena en su retorno. El chileno había roto el protocolo de bioseguridad al besar el piso durante su presentación.

Si bien el hecho pasó desapercibido en su momento, el chico reality recibió muchas críticas y fue el centro de las noticias de los medios. Hasta el momento la producción no se ha pronunciado, pero dicho acto simbólico puede traerle algún tipo de llamada de atención.

PUEDES VER ‘Pancho’ Rodríguez incumple protocolo de seguridad y besa el piso de EEG

Tras ser cuestionado en su presentación en Esto es guerra, Pancho Rodríguez se disculpó en Instagram por su bajo rendimiento en el programa.

No obstante, el extranjero reapareció en sus redes sociales, y a través de un video de Instagram, ‘Pancho’ Rodríguez para aceptar su error sus seguidores. Sin embargo, las disculpas del caso fue por el bajo rendimiento que tuvo en su reingreso.

Según el chileno, durante esta cuarentena no ha estado entrenando. Como consecuencia, su cuerpo se "relajó", y este desempeño inusual fue demostrado en su presentación.

“Me faltó pedir disculpas por mi rendimiento el día de hoy, esta cuarentena para mí no ha sido fácil, no he estado entrenando. Ha sido difícil. Tengo una motivación distinta, y a partir de mañana comienzo a entrenar y tocará volverse Saiyajin nuevamente”, indicó.

Cabe señalar que ‘Pancho’ Rodríguez fue elegido como el capitán del equipo Verde. Como se recuerda, esta nueva temporada junta a las Cobras, Leones, y los equipos Rojo y Verde.

Así también, cada competidor ya no luchará por un bien económico, sino para ayudar a las personas más necesitadas debido a la crisis sanitaria y social que se vive en nuestro país debido al coronavirus.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.