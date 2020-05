Maico Kemper sobre Christian Chávez: “Él me amenazaba con suicidarse”

El exnovio de Christian Chávez, Maico Kemper, dio una entrevista para la revista TV Notas, donde el maquillador denunció al actor de haberlo amenazado con quitarse la vida si terminaban la relación

La expareja se conoció en octubre de 2018, en Ámsterdam a través de unos amigos en común. Desde aquel entonces ambos quedaron flechados y Kemper tomó la decisión dejar todo en su país natal para vivir con el exintegrante de RBD.

Christian Chávez se encuentra en el ojo de la tormenta tras serias acusaciones de Maico Kemper.

El romance se hizo público hasta hace un par de semanas, cuando la pareja apareció en un video cantando y tocando. Sin embargo, todo el amor se vino abajo al poco tiempo.

En conversación con TV Notas, el maquillador holandés contó que los problemas surgieron a mediados del 2019, cuando él quiso regresar a su país para resolver unos problemas familiares.

Maico Kemper revela que Christian Chávez intentó suicidarse varias veces.

“Él empezó a amenazarme; me decía que, si yo me iba, lo perdería. Me dijo que no lo dejara. Él me convenció de que los asuntos que tenía que arreglar no eran importantes, por lo que decidí no irme, pensé que aquí podría tener un buen trabajo”, relató.

Asimismo, Maico Kemper detalló que Christian Chávez lo amenazó con quitarse la vida si lo dejaba.

“Él me amenazaba con suicidarse, dos veces se sentó en el techo y quiso saltar, enfrente de mí. La segunda vez que pasó, le llamé a mi amiga por Facetime… ella lo vio todo”, contó.

Maico Kemper pide la cárcel para Christian Chávez

La semana pasada, Maico Kemper contó que, durante una discusión, Christian Chávez le golpeó la cabeza con una botella de tequila.

“Después de lo que Christian me hizo, él debería ir a prisión, porque pude haber muerto con la lesión que me hizo en la cabeza”, aseguró Kemper, quien aseguró que su expareja no le paga los tres millones de pesos que le pidió por indemnización.

Maico Kemper pide la cárcel para Christian Chávez.

