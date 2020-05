Andrea Bocelli revela que tuvo coronavirus y dona su plasma para investigar esta enfermedad

El tenor de Italia Andrea Bocelli reveló que se enteró de que tenía coronavirus cuando se realizó la prueba el pasado 10 de marzo.

El cantante afirmó que tuvo síntomas leves cuando salió del hospital de Pisa a responder las preguntas de la prensa. Además, indicó que su esposa y dos de sus hijos también estuvieron infectados con esta enfermedad.

“Honestamente, cuando he descubierto que lo tenía, me he lanzado a la piscina porque estaba bien”, expresó el músico.

Bocelli aseveró que llegó esta vez hasta el centro de salud con la intención de donar plasma para que se pueda investigar esta enfermedad. El hospital, mediante un comunicado, agradeció el gesto que tuvo el cantante.

Andrea afirmó que en esta pandemia “hay muchas reflexiones por hacer”. “Gracias a Dios que no tengo roles políticos, así que no estoy llamando a tomar decisiones y ni siquiera me gustaría estar en ese lugar”, subrayó.

“Fue un momento muy complicado cuando hubo una emergencia en los hospitales, pero miro a mi alrededor y ahora veo una situación que es absolutamente normal, lo que no está bien es el comportamiento de aquellos que aún temen de este virus y un país que está de rodillas porque las actividades están luchando por reanudarse”, aseguró.

A pesar de haber dado positivo por este virus (ya se habría recuperado), el tenor participó el pasado 12 de abril en un concierto por el día de Pascua en la catedral de la ciudad de Milán.

Asimismo, se unió al elenco ‘One World Together at Home’ en un concierto benéfico junto a Lady Gaga y Elton John, donde logró recaudar más de 128 millones de dólares para la investigación de la COVID-19.