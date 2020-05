Nicola Porcella aseguró que la telenovela Te volveré a encontrar supera en sintonía a los otros programas que compiten en el mismo horario. El modelo celebró el rating de la producción de América TV, pese a que el canal evita ponerlo como su imagen.

En conversaciones con un medio local, el exchico reality se mostró seguro al decir que el público “quiere” al elenco de la telenovela. Así también, aprovechó en mandarle una indirecta a los otros espacios televisivos que se emiten dentro del rango de hora, como Magaly TV, la firme.

Nicola Porcella forma parte del elenco de Te volveré a encontrar.

“Con la novela está más que demostrado que la gente nos sigue, nos quiere y le gusta el trabajo que hemos hecho, sino no tendría el rating que tiene", dijo la expareja de Angie Arizaga.

Duplica, es más, creo que mucho más que duplica a la competencia y eso es bonito. Sin necesidad de estar hablando ni dañando a nadie”, contó el 'Capitán histórico' al diario Trome.

Magaly Medina se burla de Nicola Porcella por asegurar que es galán de telenovelas. Foto: Instagram

Así también, negó ver los programas de la competencia, en clara referencia a Magaly Medina. No obstante, dijo que si ella habla de él, es porque le está yendo bien.

“Te soy sincero, nunca veo a la competencia. No sé si hablan o no de mí, la verdad. No sé qué podrían decir de mí, pero si hablan es porque les debo funcionar, me imagino. Debe funcionar que hablen de mí”, aseveró Nicola Porcella.

En otro momento de la entrevista, el modelo confesó que le gustaría vivir en México. “Mi idea es radicar en el extranjero, no es que no tenga proyectos acá porque hay varias cosas", reveló.

"Acabando la cuarentena y esperando que el país se estabilice, se vienen cosas nuevas. Lo de México sigue latente y el irme para allá. Es la primera opción en cuestión de televisión”, precisó el polémico excompetidor de Esto es guerra.

Magaly Medina y Nicola Porcella

