Miguel Arce reveló que pasó un casting para el nuevo reality “Guerreros” de Televisa; sin embargo, rechazó ser parte de este programa para darle prioridad a su carrera de actuación.

“Fui a la audición y tuve conversaciones para ‘Guerreros’, pero no llegamos a un acuerdo y se me complicó porque tengo dos papeles protagónicos. No tengo nada en contra de los realities, estoy feliz que estén Guty y su novia. No tendría problema en ingresar si tuviera el tiempo disponible; además, le tengo mucho cariño al formato del programa”, contó en una entrevista para el diario Trome.

Miguel Arce Foto: Instagram

Asimismo, el actor, quien ahora radica en México, aseguró que los proyectos que tiene relacionados a la actuación los llevará a cabo en el Perú y se encuentra esperando a que acabe la cuarentena.

“Apenas acabe la cuarentena y abran fronteras tengo que ir a Perú a grabar ‘El club de los mandilones’, y en febrero protagonizaré otra película, que es sobre la historia del Cristo Morado y de corte dramático”, sostuvo el actor para el medio mencionado.

Miguel Arce Foto: Instagram

Por otro lado, cabe mencionar que dicho reality de Televisa contará con la participación de Guty Carrera y su novia Brenda Zambrano.

“Estamos muy felices y muy emocionados porque estaremos en Guerreros 2020”, anunció la pareja a través de una publicación en sus redes sociales.

