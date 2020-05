‘Control Z’ es tendencia en Netflix, tras su estreno el vienes 22 de mayo.

Es la primera vez que estoy en un proyecto que es N° 1 en Panamá, México, Costa Rica y Brasil. En Perú es parte del top ten. Es una locura, nunca había experimentado algo así. Mi personaje es pequeño (el papá del protagonista, Michael Ronda), pero estoy muy contento.

Su contenido, en gran medida, es sobre el acoso escolar, ciberbullying y bullying.

Y creo que es necesario seguir hablando de ello, porque nunca será suficiente. La adolescencia es la edad para cometer errores, claro está. Y la serie habla de lo miserable que puede ser el ser humano y sus consecuencias.

¿Qué ha significado ser parte de Netflix?

He tenido proyectos que se han visto en Netflix, pero es mi primera vez en una producción original. Estoy contento, es un poco la razón por la que me vine a México, para probar cosas nuevas y abrirme nuevas puertas.

Has trabajado en la TV americana (‘Castle’) y ahora Netflix. ¿Qué mercado te interesa explorar o te llama la atención?

No es un mercado específico, sino proyectos más interesantes y con mayor proyección lo que me interesa. En este caso, el mercado mexicano se ha vuelto el centro de la producción latinoamericana, al mismo tiempo la competencia es brutal, pero ahí vamos. Estoy contento con lo conseguido hasta ahora.

En Lima, se anunció la programación virtual de obras de teatro de una conocida compañía. ¿Crees que el vínculo teatro-público perderá su esencia?

Estoy seguro de que el teatro va a regresar y con mucha fuerza. Ahora las compañías teatrales están tratando de encontrar maneras de mantenerse activas, pero no hay nada como ver teatro en el teatro, igual hay muchas cosas que yo he visto ahora por streaming y las he disfrutado mucho.

En las últimas semanas, se habla mucho de reinventarse.

Es un poco ridícula esta presión que se ha creado de que en esta cuarentena “tenemos” que reinventarnos, ¿qué pasa si no lo haces? ¿Fracasaste en la cuarentena?. Creo que nos está empujando a probar nuevas cosas y eso está bien, las redes son una maravillosa manera de poder llegar a la gente, y ahora nos dan la oportunidad de compartir conocimiento, entretenimiento, y eso está bueno. Por mi parte, es lo único que estoy tratando de hacer, si no lo he hecho antes ha sido por falta de confianza en mí y por falta de tiempo. Es un proceso de aprendizaje, igual hay días en que no me reinvento, solo me tomo un chilcano y veo tele, y eso está bien.