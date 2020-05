Gabriel Soto criticado por exponer el cuerpo de Irina Baeva en redes [FOTOS]

Irina Baeva y Gabriel Soto se encuentran pasando juntos la cuarentena en Acapulco, lugar donde el actor mexicano de 45 años tiene una impresionante casa con piscina incluida.

La pareja suele compartir lo bien que se lleva a través de fotos y videos en redes sociales. Sin embargo, una ‘broma’ del galán de telenovelas le valió cientos de críticas por exponer a su novia.

Irina Baeva Gabriel Soto criticado por exponer el cuerpo de su novia en Instagram con candente foto.

Hace aproximadamente una semana, Gabriel Soto publicó a través de sus historias de Instagram una foto donde Irina Baeva se encontraba de espaldas tomando el sol, mientras que el actor posaba frente a la cámara y aseguraba que guardaba su “sana distancia” señalando el derrier de su amada.

La imagen fue compartida por la cuenta El gordo y la flaca, donde los seguidores arremetieron contra el actor por exhibir de esa manera a su novia y no respetar su privacidad.

Gabriel Soto moestrando el cuerpo de Irina Baeva en Instagram.

“Cuando ella se busque uno más joven vas a publicar tu despecho”. "Naco y ridículo… cómo es posible que él exhiba así a su pareja. Corriente”. “Que manera de exhibirla como un objeto”, comentaron algunos detractores de la pareja.

Asimismo, otros usuarios le recordaron al actor a su exesposa Geraldine Bazán, de quien se divorció en medio de rumores de infidelidad por parte de él con Irina Baeva.

“Siempre se recuerda a Geraldine, una gran dama”. "Nunca será como su esposa”, escribieron sobre la foto de Gabriel Soto.

Irina Baeva se defiende del ciberacoso

A pesar que Irina Baeva y Gabriel Soto tienen más de dos años juntos, la actriz rusa sigue recibiendo duros comentarios por haberse fijado en un hombre casado.

"En mi caso todo es muy evidente en mis redes, pero no solamente me pasa a mí, le pasa a muchas mujeres, a lo mejor no a un mismo nivel, pero es algo que las afecta y creo que es muy padre compartir algo que les pueda ayudar”, comentó la modelo hace unos meses para el portal Quien.

Irina Baeva se defiende del ciberacoso.

