Esto es guerra regresa a las pantallas de América TV este lunes 25 de mayo, luego de más de dos meses de ausencia. Ello ha causado todo tipo de críticas que desaprueban el retorno del reality. Sin embargo, Nicola Porcella aplaude la idea de que el programa vuelva a salir al aire.

El exchico reality mencionó que EEG también debe volver a transmitirse al igual que otros espacios televisivos que han continuado con su programación.

Nicola Porcella

“Si todos los canales están saliendo con su programación normal, por qué EEG (Esto es guerra) no”, mencionó el actor de Te volveré a encontrar, según indica el diario Ojo.

Dicho comentario por parte de Porcella desató varias críticas y por ello indicó que no solo son los ‘Guerreros’ quienes trabajan en el programa, sino también todo un equipo técnico de producción que hace posible la emisión del reality.

Nicola Porcella Foto: Instagram

“Tengo amigos y no hablo de guerreros, sino gente de producción, de montaje, técnicos de luces, escenografías, etc. que tienen familias y están en todo su derecho de trabajar también. Que la gente decida si quieren ver el programa o no, nada más”, sostuvo.

Asimismo, Nicola Porcella indicó que es muy importante que se cumplan con todos los protocolos de seguridad para llevar a cabo la transmisión de Esto es guerra.

“Estoy a favor de que se reanude el fútbol y los programas de televisión con las medidas de seguridad que corresponden. Ya está en cada persona si decide verlo o no, nada más”, recalcó el exconductor de Todo por amor.

“Si los equipos y los programas de televisión van a tomar las medidas de seguridad que se requiere, pues que empiece. Muchos estamos cansados de malas noticias y queremos un poco de diversión y distracción”, finalizó.

