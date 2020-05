El regreso de Esto es guerra ha generado una ola de críticas en las redes sociales. Entre ellas destaca la del hijo del cantante de música folklórica Eusebio ‘Chato’ Grados, quien falleció hace unas semanas.

A través de Facebook, Víctor Grados Vega se mostró en contra de la emisión del reality de competencia y pidió no ver el programa este lunes 25 de mayo, fecha de su reestreno.

“Por favor, hoy 6:50pm nadie prenda su televisor o sintonice canal 4 hasta las 8.30 pm. Aunque sea vean ‘Yo no me llamo Natacha’ que al menos nos alegra un poco. Esto es guerra no eres importante y no lo fuiste tampoco... tanta gente muriendo y creen que queremos ver sus amoríos y ahora dizque solidarios. Si quisieran serlo lo harían fuera de cámaras", expresó el hijo del artista peruano en la red social.

Junto a la fuerte crítica que hizo Víctor Grados colocó una foto donde aparece Jazmín Pinedo, Michelle Soifer y Patricio Parodi. Además, en la imagen se lee: “Apagón televisivo, vuelve programa basura a pesar de la cuarentena"

Cabe destacar que en medio de las críticas, la productora de Pro TV aseguró que el programa Esto es guerra cuenta con un protocolo de medidas preventivas contra el coronavirus.

El regreso de Esto es guerra ha generado una ola de críticas en las redes sociales. Captura: Facebook

Según el último spot difundido en América TV, el reality hará ayuda social para los más afectados por la pandemia.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.