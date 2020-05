Anahí de Cárdenas recibe conmovedor homenaje en la clínica tras su última quimioterapia

Anahí de Cárdenas, tras anunciar el fin de sus quimioterapias, recibió un preparado homenaje en la clínica donde se realizó su tratamiento contra el cáncer de mama. A través de un video de Instagram, la actriz compartió un video mostrando dicha celebración.

Entre aplausos de los enfermeros y médicos, la joven artista desfiló en su camino por hacer sonar la campana que anunciaba la culminación de su rehabilitación. En el video se puede observarla muy emocionada y con los ánimos por los cielos.

Anahí de Cárdenas. Foto: Instagram

En su publicación, compartió un esperanzador mensaje. “Toqué la campana y aún no puedo creerlo. Desde el día que llegue a la clínica ver esa campana no podía imaginarme como seria el día en que la toque y llegó”, escribió.

“Todavía no se como me siento al respecto, por que el tratamiento no ha terminado, pero he ganado una batalla de la gran guerra y cada día estoy mas cerca a mi meta”, añadió la actriz.

Anahí de Cárdenas. Foto: Instagram

Así también, agradeció a su familia, su pareja, los doctores y enfermeras que estuvieron a su cargo y cuidado. "Gracias por hacerme sentir como un humano y no como una enfermedad mas", redactó la artista.

“A todas las personas con cáncer: lúchenla, lúchenla siempre, no se dejen vencer. Hay que atacar por todos los flancos y agradecer las cosas pequeñas”, añadió Anahí de Cárdenas dirigiéndose a todas las personas que batallan contra la enfermedad.

Como se recuerda, en 2019, la actriz reveló a sus seguidores que fue diagnosticada con cáncer de mama. Semana tras semana compartía publicaciones contando cómo era su día y día en el largo camino de tratamiento.

