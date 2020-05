En pie de lucha. La actriz Anahí de Cárdenas se mostró feliz al anunciar que terminó con el número de las quimioterapias que requiere su tratamiento contra cáncer de mama que padece.

A través de Instagram, la artista peruana publicó un emotivo mensaje donde reveló detalles de su salud para todos sus seguidores.

Sin embargo, Anahí de Cárdenas reveló que aún le falta cumplir con otros puntos que exige su tratamiento, pues se requiere una larga lucha para vencer al cáncer, que le fue diagnosticado en noviembre de 2019.

“¡Se acabó! No puedo creerlo... Aún queda un largo camino por delante de inyecciones, operación y tratamiento, pero la quimioterapia se acabó. Estoy con sentimientos encontrados. Felicidad, miedo, tranquilidad, agotamiento, todo al mismo tiempo. Lo bueno es que termino ya. Vamos que pronto volvemos", escribió la actriz de "No me digas solterona 2″

“Guerrera, el amor y la fe es la mejor medicina”, “Eres fuerte, eres una guerrera lo lograste", “Estas en mis oraciones”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores de Anahí de Cárdenas.

Cabe destacar que en un primer momento, la actriz peruana se sometió a cuatro quimioterapias, luego los médicos le aumentaron el número a 12.

