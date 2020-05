Yalitza Aparicio escribe su primera columna en The New York Times

Yalitza Aparicio saltó a la fama tras protagonizar la cinta Roma de Alfonso Caurón. El éxito de dicha película hizo que la joven intérprete de 26 años pisara por primera vez la alfombra roja de la ceremonia de los premios Oscar 2019.

Sin embargo, la mexicana recibió muchos ataques de sus detractores, quienes señalaron que no era buena actriz y que solo fue cuestión de suerte que se hiciera conocida. Además, por mucho tiempo recibió ataques racistas desde redes sociales.

Yalitza Aparicio debuta como columnista en The New York Times tras recibir ataques racistas.

Dichos comentarios discriminatorios hacia ella se volvieron tendencia el fin de semana en Twitter, pero Yalitza Aparicio respondió con un contundente anuncio que dejó sorprendidos a todos.

La actriz y embajadora de buena voluntad de la Unesco, quien causó revuelo al aparecer en una revista donde apoyó al aborto legal, debutó como escritora en el periódico The New York Times. Ella compartió su primer artículo para el prestigioso medio.

La columna que escribió Yalitza Aparicio en el periódico The New York Times se titula "En México, 'Roma' encendió un fuego por los derechos de los trabajadores".

La publicación habla sobre cómo la película Roma provocó que la sociedad mexicana pusiera sobre la mesa temas como el racismo, los indígenas y los derechos de las trabajadoras domésticas.

Asimismo, la profesora de vocación, quien el pasado mes de marzo recibió críticas por un mensaje por el Día de la Mujer, aprovechó para denunciar los ataques racistas que viene recibiendo en redes sociales.

“Hola a todos, estoy aquí trabajando para ayudar a mi país a ser menos racista mientras soy tendencia a causa de ello. Aprovecho para compartirles mi primer artículo para el @nytimes, espero que les guste ¿Cómo va su sábado?”, escribió Yalitza Aparicio desde su cuenta oficial de Twitter junto al artículo que se publicó en el medio estadounidense.

Desde Twitter, Yalitza Aparicio compartió su columna que escribió para The New York Times.

En el texto, resalta la importancia del arte para sacar a luz los problemas sociales y denunciarlo.

Cabe mencionar que el artículo fue escrito en español y, luego, traducido al inglés.

¿Porqué Yalitza Aparicio escribió para en The New York Times?

Por su parte, el diario estadounidense explicó que el artículo de Yalizta Aparicio forma parte de The Big Ideas, una sección especial de la serie de filosofía de The Times, titulado The Stone, en la que artistas, escritores y pensadores responden a la pregunta: ¿Por qué el arte importa?.

Yalitza Aparici en The New York Times.

