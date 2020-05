Sheyla Rojas se defiende tras ser acusada de incumplir la cuarentena

Sheyla Rojas no toleró la lluvia de críticas que recibió por haber salido a la calle durante la cuarentena que decretó el Gobierno para prevenir la expansión del coronavirus en Perú.

¿Qué ocurrió? La popular ‘Shey Shey’ compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que aparecía en medio de un parque utilizando mascarilla y guantes.

Sheyla Rojas. Foto: Instagram

“Hoy después de tantos días encerrada en casa decidí salir al parque, como muchos o bueno todos estoy asustada por todo lo que está pasando con este virus… y aunque me costó tomar la decisión opté por salir cumpliendo con los protocolos necesarios. Dios nos cuide a todos y por favor si deciden salir háganlo con responsabilidad”, escribió en dicha publicación.

Sheyla Rojas

Al ver esta imagen, varios cibernautas acusaron a Sheyla Rojas de haber burlado la cuarentena, por lo que ella decidió salir al frente para aclarar la situación.

Por medio de su cuenta de Twitter, la conductora de Estás en todas explicó que salió al parque con su hijo, cumpliendo con todas las medidas preventivas que exige el Gobierno.

“Tome la decisión de salir. Si no comparto fotos o historias con mi pequeño es mi privacidad. Dejen de mal informar, no incumplí en ningún momento, ¡salí como está permitido!”, aseveró Sheyla Rojas.

Sheyla Rojas

Como se recuerda, el pasado 10 de mayo pasado salió publicado en el diario El Peruano el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, en el cual se estipula que los niños y niñas menores de 14 años pueden salir a la calle en compañía de un adulto durante la cuarentena, pero acatando una serie de estrictas normas.

Sheyla Rojas se muestra orgullosa de sus operaciones

Sheyla Rojas aseguró que no teme admitir que es 70 % hecha por los cirujanos, luego de que Magaly Medina la criticara por su físico en Magaly TV, la firme.

“Soy más fresca y natural que la Chabelita. No hay nada como la honestidad y no hay nada más ridículo que decir ‘¿yo? Yo no me he hecho nada. Yo solo los dientes y nada más’, pero se ven más operadas de pies a cabeza y todavía tienen el descaro de rajar de uno, por favor”, comentó la presentadora en Estás en todas.

Sheyla Rojas. Foto: Instagram

Sheyla Rojas es parodiada por promocionar productos fitness

Sheyla Rojas utilizó su historias de Instagram para promocionar una línea de productos fitness entre sus seguidores, sin imaginar que terminaría siendo parodiada.

Luego de ver dicho clip, los cibernautas publicaron en TikTok sus propios videos parodiando a Sheyla Rojas, y la conductora de TV no tuvo mejor idea que compartirlos con sus fans.