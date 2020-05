El día viernes 22 de mayo Martín Vizcarra anunció la ampliación del estado de emergencia, sin embargo, dicho pronunciamiento parece no haber quedado del todo claro para algunas personas.

Paula Manzanal, a través de sus redes sociales, contó que no entendió el mensaje a la Nación y pidió ayuda a sus seguidores para poder resolver sus dudas.

“Quería preguntarles algo muy simple. ¿Alguno de ustedes entendió lo que dijo Vizcarra ayer? Porque unos me dicen que dijo que pueden salir, otros que no se puede. ¡No entiendo! ¡Yo lo vi y la verdad es que no entendí! ¿Alguien me lo puede explicar?”, se le escucha decir a la modelo en una de sus historias de su cuenta oficial de Instagram.

Paula Manzanal Foto: Instagram

Cabe recordar que en las primeras semanas del aislamiento social obligatorio, Paula Manzanal indicó que las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la propagación del coronavirus estaban afectando su trabajo en las redes sociales.

“No me llegan los envíos de DHL, Fedex, Serpost, pues no están trabajando. Estoy paralizada”, comentó en sus redes sociales.

“La ropa semanal que me mandan no me llega y algunas empresas han suspendido las promociones porque la mayoría las fabrican en China. Esto afectó a todos. Solo me quedan un par de empresas activas”, afirmó.

