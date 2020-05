El último sábado por la noche Mayra Goñi realizó un en vivo por Instagram para conversar con sus seguidores, sin imaginar que terminaría siendo víctima de acoso sexual.

En medio de dicha transmisión, la actriz realizó una conexión con un sujeto que, sin pudor alguno, le mostró su miembro viril, dejándola perpleja y confundida.

PUEDES VER Mayra Goñi sufre acoso sexual: sujeto le mostró su miembro viril en transmisión en vivo

El video de este deplorable hecho fue compartido en las redes sociales, tras lo cual muchos cibernautas lo tomaron a la broma y hasta se burlaron de Mayra Goñi con crueles comentarios.

Sin embargo, hubo quienes entendieron la gravedad de esta situación por la que han pasado muchas mujeres y no dudaron en mostrar su solidaridad para con la intérprete.

“Veo que no es tendencia el ataque que sufrió Mayra Goñi en su transmisión en vivo, una lástima que sigan esos enfermos que acosan y no respetan a la mujer ¡Asqueroso!”, “Fuerza para que Mayra Goñi pueda denunciar al im... que la acosó sexualmente. Porque sí, mostrarle el pene sin su consentimiento en un video en vivo es acoso sexual y está penado. ¿Lo peor? Es algo que más de una hemos vivido y que a varios subnormales les sigue dando risa” y “Lo que le pasó a Mayra Goñi no es una broma, una palomillada, ni una pendejada, se llama acoso. Ese tipo es un violador sexual en potencia, pero ya es un violador de libertades. Debería estar preso”, fueron solo algunos de los comentarios de apoyo a la artista.

Usuarios apoyan a Mayra Goñi tras acoso sexual contra la actriz

Usuarios apoyan a Mayra Goñi tras acoso sexual contra la actriz en Instagram

Usuarios apoyan a Mayra Goñi tras acoso sexual contra la actriz en Instagram

Usuarios apoyan a Mayra Goñi tras acoso sexual contra la actriz en Instagram

Asimismo, organizaciones que luchan por la no violencia contra la mujer también le brindaron su respaldo a la también cantante ante el repudiable hecho. “El acoso sexual no es broma, es delito. Nuestra solidaridad con Mayra Goñi”, escribieron en la página de Twitter del movimiento Mee Too.