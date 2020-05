Isabela Merced tenía 11 años cuando actuó en el musical Evita en Broadway al lado de Ricky Martin. Por ese entonces, conocida como Isabela Moner, también estrenó la serie ‘100 cosas para hacer antes de High School’ de Nickelodeon, luego ingresó a la saga Transformers y el año pasado protagonizó Dora, la exploradora. Merced es en homenaje a su abuela materna y a sus raíces peruanas. “Es importante para mí incluir a Perú en todos mis proyectos. Soy mitad peruana, estoy aquí en el mundo de Hollywood, pero gracias a mi mami respeto mis orígenes, me encanta escribir en español y prefiero cantar en español (sonríe)”, nos dice por Zoom.

El LP "The Better Half Of Me” es el trabajo más independiente que ha hecho, comenta, con la libertad y “el tiempo” de trabajar en su casa. “Hace unos días grabé un video musical, es un riesgo porque esto me va a definir como artista. Para mí era importante sacar música como lo prometí a mis fans, no quería esperar para después de la cuarentena”.

Isabela se inspiró en la fusión que hace la española Rosalía. En su caso, plasmó su admiración por el folclor peruano. “En el verano del 2019 tenía una obsesión con la música afroperuana, específicamente con Eva Ayllón y su versión del ‘Toro mata’. Quise poner elementos de esas canciones que tenían instrumentos geniales. Esa combinación de culturas”. Tiene pendiente cantar con un músico nacional. “Eva Ayllón ¡Oh mi Dios! ¡Sería increíble!”, dice tomándose el rostro.

El año pasado, con su primera canción en solitario (‘Papi’), iba en contra de la cultura machista. Además, compartió en Instagram la difícil etapa familiar que pasaba debido al cáncer que padecía su madre.

“Mi meta es empoderar a las mujeres. El año pasado crecí mucho como cantante, actriz, pero también como persona”. En otro momento, agrega qué espera de este LP. “Quiero que haya mucho con lo que identificarse, social y líricamente. Este proyecto es más de reflexión y estoy expresando quién soy. Espero que mis fans quieran crecer conmigo y disfrutar la música al mismo tiempo”.

Embajadora peruana

Con el videoclip de su primera canción introdujo varios aspectos de la cultura peruana: máscaras, telares, marinera y grabó una escena vestida de “princesa inca”. “Mi mamá tiene un par de libros sobre los Incas y me fascina, quisiera hacer algo, quizá un proyecto que hable de sus cuentos. Es un poco desafiante como escritora poder hacer eso, una fusión de pop y folclor, así que va a ser un poco confuso y difícil, pero sí”.

Por estos días, mientras hace música con su hermano, Isabela, quien quedó “fascinada” con interpretar parte del guion de Dora, la exploradora en runasimi, espera que el quechua sea su tercera lengua. “Todos me dicen ‘tu español no es perfecto, por qué dices que eres peruana’. Ok, pero por qué están diciendo que son peruanos, debes hablar quechua si quieres decir que eres 100 % peruano (ríe). Por eso quiero aprender, además, es un idioma que casi no existe fuera de Perú”.

En la película, ‘Dora’ deja su pueblo para viajar a EE.UU. “Ella nunca había visto ese estilo de vida, donde todos están enfocados en los rangos sociales. Necesita mezclarse y mantener su identidad”. Parte de su propuesta musical radica en eso, quiere que sea un proyecto con el cual los hijos de los inmigrantes puedan “abrazar” lo pluricultural. “Yo quería un ídolo, alguien que sintiera lo mismo, quien me represente, que fuera una mezcla como yo”.

La artista de 18 años espera volver a Perú para cumplir un proyecto con mujeres que quedó postergado. “Cantaré por Perú con la Unicef el 30 de mayo”, nos adelanta. Isabela viajó con la Unicef en el 2017 y quedó conmovida al conocer la realidad de las adolescentes en Loreto y la pobreza.

“¡Ay! No puedo imaginar qué está pasando por allá ahora (por la COVID-19), qué triste debe de ser no poder tener acceso (a los servicios básicos), ni siquiera es un ‘punto’ en nuestras cabezas eso en Estados Unidos porque es tan normalizado aquí. Por eso creo que es importante utilizar ese puente virtual que tenemos como artistas. Espero que sí, que haya cambios, pero en este momento también creo en el respeto a las enfermeras, a los doctores y a los repartidores. Tenemos que reevaluar las prioridades”.

