Gigi Hadid explica los cambios en su rostro debido al embarazo [VIDEO]

Gigi Hadid ha estado desde muy joven bajo los reflectores gracias a su carrera como modelo profesional. Sin embargo, el estar tan expuesta le ha valido muchas críticas con respecto a su físico.

A fines de abril se confirmó que la celebridad se convertirá en madre por primera vez, fruto de su relación con el cantante Zayn Malik.

Gigi Hadid asegura que su cara es redonda por el embarazo y niega haberse inyectado algo.

“Obviamente nos hubiera gustado haberlo anunciado bajo nuestros propios términos, pero estamos muy emocionados, felices y agradecidos por los buenos deseos y el apoyo que hemos recibido”, indicó la joven de 25 años en una entrevista con Jimmy Fallon para el programa The Tonight Show, donde habló por primera vez sobre su embarazo.

Tras varios días en silencio, Gigi Hadid tuvo otra conversación a través de Instagram con la maquilladora Erin Parsons. En el video, la modelo contó que viene recibiendo críticas por los cambios en su rostro y, según ella, muchos cibernautas la acusan que haber usado botox o algún otro retoque.

Gigi Hadid está feliz porque espera a su primera bebé.

"La gente cree que me he puesto infiltraciones en la cara, y que por eso tiene una forma tan redondeada. Y lo gracioso es que soy así desde que nací”, comentó la joven, quien hace poco contó cuáles son su antojos por su estado de gestación.

“Estaba embarazada de varios meses y creo que ya se me notaba en las mejillas, así que tampoco es que quede mucho espacio para rellenar con infiltraciones”, bromeó.

Asimismo, negó que ella haya pasado por algún procedimiento para mejorar sus facciones.

“Nunca me he inyectado nada en la cara. Me parece bien que cada uno haga lo que quiera para sentirse felices y bien consigo mismos. A mí me aterra”, manifestó.

Además, aprovechó para desmentir otro rumor que durante años ha circulado por internet. “Es muy divertido todo lo que lees en internet. La gente piensa que yo doy forma a mis cejas para que estén así de arqueadas. Pero si miras mis fotos, he tenido estas cejas arqueadas locas desde que nací”, dijo muy calmada la futura mamá.

Gigi Hadid y sus deseos de convertirse en madre

Hace tres meses, Gigi Hadid dijo a la revista i-D que tenía el sueño de tener hijos.

“Creo que a medida que crezca… bueno, un día comenzaré una familia y no sé si siempre estaré modelando (...) Me encanta el lado creativo de la moda, es muy gratificante. Las personas con las que trabajo me hacen muy feliz, tengo mucha suerte de estar cerca de ellas. Pero, ¿quién sabe? Quizás me dedique a cocinar a tiempo completo”, contó.

Gigi Hadid ya soñaba con formar una familia.

