George Forsyth sobre Alejandra Baigorria: “Es guapísima, por supuesto que podría pasar algo más”

Desde que George Forsyth y Alejandra Baigorria se mostraron juntos realizando ayuda social y elaborando mascarillas en esta crisis sanitaria, se han tejido muchos rumores que apuntarían al nacimiento de una posible relación.

Ante ello, el alcalde de La Victoria aseguró que está soltero y no descartó un posible romance con la empresaria.

Alejandra Baigorria junto a George Forsyth entregando donativos de mascarillas.

“Es una muchacha trabajadora, chamba, humilde, que es lo que obviamente me gusta mucho de las personas. Ella misma carga sus sacos en Gamarra, la he visto personalmente. Aparte es guapísima, entonces ¿cómo no podría pasar algo? Por supuesto que podría pasar algo más. Le tengo mucho respeto”, sostuvo en una entrevista para el diario Trome.

Cabe recordar que hace unas semanas atrás, Alejandra Baigorria reveló que siente mucha admiración hacia el burgomaestre. Sin embargo, descartó tener un romance con él.

Alejandra Baigorria asegura haber donado todas las mascarillas que confeccionó.

“No he visto a muchas personas en la política que estén así haciendo las cosas y para mí eso es de admirar, me saco el sombrero. Estoy tranquila, tratando de ayudar y poner mi granito de arena. No estoy pensando en otras cosas, pero sé y soy consciente de que eso pasará (que los vinculen) y no está mal que la gente especule”, mencionó para Trome.

“Los comentarios (que los vinculan) siempre habrán porque ven a dos personas ayudando, con la misma intención, haciendo cosas buenas (...) A mí me gusta eso, por eso que nos ven juntos, pero de ahí a que haya algo, por el momento no”, aseguró Alejandra Baigorria.

