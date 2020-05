Andrés García, el galán de telenovelas de Televisa, estaría pasando por problemas económicos a tal punto que ha comenzando a vender parte de sus propiedades. Hay que tener en cuenta que uno de sus terrenos es su castillo ubicado en el Ajusco.

El actor de cine y televisión de México confesó estar en la ruina pese a que es considerado como una de las figuras más exitosas de todos los tiempos. Esto debido a que sus finanzas no están bien desde antes que comenzara la pandemia del coronavirus.

Andrés García comentó sobre su situación actual en una entrevista que concedió para el programa de televisión Venga la Alegría. Ahí manifestó que se encuentra alejado de los escenarios de teatro debido a una operación a la espalda, y además, reveló que sus ahorros comenzaron a disminuir.

“El problema de falta de ingresos lo tengo desde antes de la pandemia (coronavirus)”, comentaba el actor durante su intervención en el espacio televisivo de Venga la Alegría.

¿Andrés García logró vender su castillo?

El actor mexicano narró en Venga la Alegría que puso a la venta varias de sus propiedades que fue adquiriendo a lo largo de sus 79 años de vida. Cabe destacar que el actor se encuentra de cumpleaños este domingo 24 de mayo.

“Yo tengo como 7 u 8 años que no he podido trabajar. Estoy vendiendo propiedades que son grandes, y ahí se encuentra mi castillo en el Ajusco y no he podido producir”, respondía el actor en el programa de tv, asegurando que estas ventas le han permitido mantenerse ante la falta de trabajo.