Andrés Wiese sobre su pasión por la cocina: “Es una forma de relajarme”

Andrés Wiese ha acaparado todas las miradas ante su nominación a los 100 rostros más bellos del mundo 2020. Sin embargo, hace unas semanas sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al mostrar sus grandes dotes culinarias.

El popular ‘Ricolás’ contó cómo nació su gusto por la cocina y reveló que en esta actividad encuentra una forma de relajarse.

Andrés Wiese Foto: Instagram

“Desde chico he visto programas de cocina, porque me entretienen. Una de mis películas favoritas es Ratatouille, cuyo mensaje es que cualquiera puede cocinar. Yo no hacía más allá de una pasta, pero la necesidad me animó a explorar. Ahora es una forma de relajarme, ha sido un respiro”, contó en una entrevista para el diario El Comercio.

Andrés Wiese Foto: Instagram

Además, el recordado ‘Nicolás’ de Al fondo hay sitio recalcó la importancia de disfrutar de cada actividad que se realice y mencionó el cariño que le pone al momento de preparar algún potaje.

“Disfruto todo, hasta romper las galletas de vainilla para una base de un pay; es como volver a ser niño y jugar con plastilina. Soy empírico, simplemente me afano y le pongo harto cariño. Me he convencido y demostrado que si vences la flojera y le metes cariño a lo que haces, siempre te va a quedar bien, hasta lo quemado", contó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.