Andrés García, reconocido actor de cine y televisión, revela motivos por los que no habla con Luis Miguel

Andrés García, actor mexicano de cine y televisión, habló en una entrevista acerca de su relación con Luis Miguel. Ahí mencionó que el cantante no le habla y que manda a terceras personas a que se comunique con él.

La reconocida figura de la actuación, quién hoy celebra su cumpleaños número 79, le reclamó al artista por la forma en como se ha comportado hacia su persona en los últimos años.

El galán de telenovelas mostró la incomodidad que siente hoy en día en una entrevista que brindó para el programa Ventaneando: “Es un extraordinario cantante. Lo he querido mucho toda mi vida, pero él ha adquirido una forma de ser que a mí no me parece y (con la que) no estoy de acuerdo.”

Andrés García también mencionó que es una falta de respeto lo que hace Luis Miguel. “Yo soy Andrés García, maestro, soy estrella antes que tú, y te hiciste estrella gracias a mí”, expresó el galán de telenovelas en contra del Sol de México.

Luis Miguel y Andrés García están enemistados desde hace tiempo. Foto: Internet.

No obstante, el actor mexicano resaltó no guardarle rencor a Luis Miguel y le desea lo mejor en su vida. "Hay que separar su talento de su comportamiento, canta precioso, y deseo que le vaya lo mejor posible, y le va a ir bien”, dijo el actor mexicano.

Andrés García habla sobre la serie de Luis Miguel

El galán de telenovelas de México también se refirió a la exitosa serie que narra la vida de Luis Miguel, y espera con ansias que la segunda parte de la historia sea mucho mejor que la primera.

Sin embargo, Andrés García pidió que para la segunda temporada, la historia se respete y se cuente tal y como sucedió. El actor mexicano precisó que no puede asegurar que el contenido de los siguientes episodios sean reales ya que no emitirán la época en la que él vivió junto con el cantante.

Andrés García mencionó que Luis Miguel es una estrella gracias a él. Foto: Internet.

PUEDES VER: Michelle Salas confiesa que se mudó a Estados Unidos por consejo de Luis Miguel

“Espero que la producción cuide los detalles que se vayan a narrar dentro de la historia”, manifestó Andrés García.

Andrés García comenta sobre aparición de Marcela Basteri

Durante la entrevista que brindó el galán de telenovelas, Andrés García se refirió a la desaparecida madre de Luis Miguel: Marcela Basteri.

Además, el actor brindó su opinión sobre el papel de Honorina Montes, quien se encargó de interpretar en la serie a la mamá del Sol de México.

“Vi la foto, tiene un parecido y no creo que sea. Como ya lo dije antes, no quiero repetirlo, Marcela ya no está entre nosotros, según yo sé, pero tampoco lo que yo diga es artículo de fe. Si ellos quieren plantear esa duda (en la serie), que lo planteen”, respondió Andrés García.

Asimismo, el actor mexicano confesó que Luis Miguel le comentó que había contratado agentes internacionales para que den con el paradero de su mamá. “Sí la buscó mucho tiempo, y me consta, y ya lo demás que él cuente su historia”.

"Ayúdame a matar a Marcela": el pedido de Luisito Rey a Andrés García para asesinar a la madre de Luis Miguel https://t.co/2zzJTOjXOO pic.twitter.com/vZdxb52KNe — Clarín (@clarincom) January 17, 2019

Cabe destacar que en el año 2019, el galán de telenovelas generó mucha polémica cuando mencionó que Luisito Rey le pidió ayuda para matar a Marcela Basteri.

“Luisito me pidió que viniera a España diciéndome que Micky tenía un problema muy serio. El problema era él, que quería matar a Marcela. (Me dijo): ‘Ayúdame a matar a Marcela’.", declaró Andrés García en ese entonces.