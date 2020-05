Andrea Llosa indignada por concurso ‘Miss Gay Cuarentena’ en pleno estado de emergencia

Andrea Llosa utilizó su cuenta de Facebook para manifestar su indignación tras enterarse que se realizó un concurso denominado ‘Miss Gay Cuarentena’ en Iquitos, Loreto, en pleno estado de emergencia en el Perú.

La conductora del programa Andrea se mostró muy molesta por el hecho de que se haya organizado este certamen en uno de los lugares con más casos de coronavirus en el país.

“Iquitos es uno de los lugares más afectados por la pandemia. Los médicos piden ayuda con desesperación, piden oxígeno por el gran número de personas contagiadas”, aseveró.

"Los hospitales han colapsado pero miren la tremenda irresponsabilidad de estas personas que no solo no les importa contagiarse ni contagiar a otras. Gente que no entiende la gravedad y que nos obliga a seguir en cuarentena”, añadió la periodista en Facebook.

Andrea Llosa arremetió contra aquellas personas que organizaron el ‘Miss Gay Cuarentena’ sin importarles las dramáticas situaciones que atraviesan muchas personas por causa de la COVID-19.

“Organizar un concurso ‘Miss Gay cuarentena 2020’ en pleno estado de emergencia. Realmente la estupidez mental de algunas personas es infinita”, expresó.

“Es inexplicable que no se conmuevan y que no estén asustados con las miles de imágenes que hemos visto de personas despidiéndose de un ser querido solo a través de los recuerdos o de algún celular, porque la muerte por esta enfermedad no solo es dolorosa, es triste y tan solitaria como aterradora”, sentenció la comunicadora.

Finalmente, Andrea Llosa dijo tener esperanzas de que las personas que participaron en el ‘Miss Gay Cuarentena’ recapaciten y sean conscientes sobre la gravedad de la crisis que afronta el Perú.

