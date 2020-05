Anahí de Cárdenas anuncia su última quimioterapia para alegría de todos sus seguidores [VIDEO]

View this post on Instagram

¡Agradecemos a TODOS los artistas que están donando su tiempo para apoyar a los más necesitados en #FuckcCancerFuckCovid19 este 14 de junio! ❤️❤️❤️ Algunos de los confirmados hasta ahora: @GianMarco, @Grupo5 @Raúl Romero @Daniela Darcourt @WeThe Lion @TonySuccar y @KanakuYElTigre Día a día les iremos anunciando que otros artistas se están sumando a la campaña 😉🙌🏻 Recuerda que ya puedes donar, juntos llegaremos a la meta. Ingresa a https://fuckcancer.joinnus.com/ @previeneperu