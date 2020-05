La artista Susy Díaz no fue ajena a la situación que se vive en el país tras la llegada de la pandemia del coronavirus; no obstante, decidió dejar en claro que no va a desalojar a ninguno de sus inquilinos.

“La situación está difícil por la pandemia y alrededor del 30 por ciento de mis inquilinos me deben la renta. Yo los entiendo y no los voy a botar, pero sí les consigo algunos trabajos para que tengan ingresos y asuman sus gastos”, aseguró.

De la misma manera, la excongresista comentó que para respetar el aislamiento social utiliza su WhatsApp para comunicarse con sus inquilinos. “Yo los examino bien antes de alquilarles un cuarto. Además, tengo mi chat ‘La vecindad de Susy’ para estar comunicados y ayudarnos”, exclamó Susy Díaz.

Susy Díaz. Foto: Archivo

“Así pongo orden cuando hay mucha bulla o sonidos extraños en las madrugadas. Hace poco una chica tenía tos y fiebre, y nos asustamos pensando que tenía el coronavirus”, declaró en el diario el Trome.

Al mismo tiempo, la ‘rubia’ dio a conocer sus remedios caseros que utilizan durante estos días de pandemia. “Tengo mis remedios caseros a base de ajo chancado, que es un antibiótico natural, y siempre se los recuerdo en el chat”, manifestó.

Susy Díaz. Foto: Archivo

Incluso se animó a dar una de sus dietas para realizar en plena cuarentena. “Por ejemplo la dieta del ajito, hacerlo de lejitos. O la dieta del lenguado, lo hago bien forrado”, aseveró.

Susy Díaz, es consiente de la difícil situación que traviesa el país por esta crisis sanitaria. Es por ello, que la exvedette decidió apoyar a sus inquilinos y no exigirles con el pago de sus rentas.

“La mayoría vende gas o alimentos y me paga puntual. Tengo hasta una enfermera, pero no trabaja en un hospital sino cuidando viejitos, porque me da miedo. A los que no están trabajando les he dicho que los voy a esperar hasta que se levante la cuarentena. Hay que entender que estamos en emergencia. No soy mala. No todo es el dinero o la ambición. Dios me bendijo con este negocio y no puedo desalojarlos”, aseguró.

