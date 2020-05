La disputa entre Johnny Deep y Amber Heard parece no tener final. Luego de que la actriz denunciara al productor de cine por maltrato físico, ahora es Deep quien la demandó por difamación, juicio en el que ha tomado la ventaja gracias a una reciente declaración.

Después de que un diario británico lo acusara de golpeador de esposas, el actor que dio vida a ‘Jack Sparrow’ inició una demanda en contra del medio. Fue en este proceso judicial en el que la corte admitió el testimonio de la exasistente de Heard como una evidencia legítima.

Johnny Depp y Amber Heard continúan librando una batalla legal.

PUEDES VER: Johnny Depp recibe respaldo de Vanessa Paradis en juicio contra diario británico

“Amber era una abusadora verbal y mental de forma regular, y a menudo me gritaba por las cosas más pequeñas y cuando me despertaba por la mañana, casi siempre había un texto abusivo e incoherente que Amber me enviaba durante la madrugada”, mencionó la mujer identificada como Kate.

Además, Kate detalló que el protagonista de ‘Piratas en el Caribe’ siempre fue muy amable con ella y que su bondad llegó a tal extremo que se hizo cargo de su hijo pequeño cuando Amber Heard la hacía cumplir largas jornadas de trabajo.

Este insólito testimonio no le ha caído nada bien a la actriz, puesto que se suma una larga lista de señalamientos que le han hecho perder su credibilidad, entre las que destacan la publicación de audios donde maltrata verbalmente al actor.

PUEDES VER: Salma Hayek le da la bienvenida a Johnny Depp a Instagram con imágenes del pasado

Portavoz de Amber Heard se pronuncia sobre la declaración

Ante esta situación, uno de sus representantes de Amber Heard emitió un comunicado ante esta declaración de la exasistente de la actriz y las supuesta estrategia de Johnny Depp para desprestigiar a su exesposa.

“El equipo del señor Depp ha estado intentando presentar evidencia irrelevante. Esta es una de las características definitorias de su estrategia: aportar evidencia diseñada para difamar a la señora Heard y distraerse de los hechos para que las personas no se centren en el comportamiento del señor Depp”.

El pleito en Johnny Deep y Amber Heard parece que durará mucho más tiempo. Por lo pronto, queda esperar el juicio completo de la demanda por difamación, la cual está programada para julio próximo.