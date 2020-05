Manuel Gold: “El peruano es creativo y recursero”

La carrera de Manuel Gold incluye una larga experiencia como actor de teatro, cine y televisión. Ahora se embarca en una nueva aventura: ‘¿Por qué somos así?’, un programa que hoy estrena TV Perú (5:00 p. m.) y que intenta explicar, a través de temas de fondo, por qué los peruanos actuamos de tal o cual forma. Entre tanto, al igual que muchos otros artistas, Gold se reinventa haciendo teatro y lecturas interpretadas en línea con la esperanza de mantener vivo el arte.

¿Crees que los peruanos ‘somos así’ por todas las taras que arrastramos?

-No es que seamos personas malvadas, sino que probablemente, así ha sido hace 200 años, la cosa nunca cambió y arrastramos estas taras. Por ejemplo, nuestro primer programa, aborda el tema de la corrupción, y corrupción ha habido desde la colonia, el virrey Amat era un corrupto...

¿Qué rol tienes en el programa?

-La conducción es de Nadia Valdivia, que tiene 16 años y es una chica muy talentosa. Yo hago los sketches, las dramatizaciones, el experimento social, un poco la cuota de humor, porque a pesar de que en el programa se tocan temas densos, tiene un lenguaje visual entretenido porque está diseñado para el público joven. A pesar de tener temas no felices, creemos que es importante tocarlos y no ocultárselos a los jóvenes, sino empezar a discutirlos a temprana edad. Tenemos la mirada más idealista y esperanzadora de Nadia y la mía un poco más contaminada de la realidad, con 34 años ya vi, ya viví.

¿Todo se grabó antes de la cuarentena?

-Sí. En total son trece capítulos. El primero ya salió el sábado pasado por IP, pero desde este sábado (hoy), TV Perú repetirá los capítulos a las 5:00 p. m.

El título es oportuno en este momento: ‘¿Por qué somos así?’. ¿Por qué salimos si no debemos? ¿Por qué seguimos sumando contagiados con COVID-19? ¿Habrá una segunda temporada?

-Sí, pues, la pregunta va en este momento totalmente. Tenemos un programa que trata sobre la falsa información (fake news) y cómo eso es peligroso, sobre todo en este contexto. Que venga alguien y te diga que el virus no existe y que es un invento de Bill Gates, es un rumor que mata a la gente. Ya el programa planteaba esto sin saber lo que iba a suceder. Confío en que la temporada funcione y más adelante hagamos otra con más problemas, que nunca faltan.

Es importante discutir estos temas en casa con los jóvenes, a veces, tan desconectados de la realidad.

Sí, es importante fomentar algunas conversaciones en casa. Por ejemplo, la corrupción está en nuestro día a día, en pagarle al del cable para que te ponga el paquete completo o el coimear al policía.

Tomando en cuenta la coyuntura por el COVID-19, ¿cómo ves el panorama para el arte en general?

Incierto y no me atrevo a dar un pronóstico. Nadie sabe nada realmente. Podemos hacer planes y, de repente, ya no se puede. Entonces, la gente busca la manera de ganarse la vida o de mantener vivo esto de alguna manera. Y están haciendo experimentos como obras virtuales o lecturas interpretadas. Creo también que es un momento para darse la mano entre todos. En mi caso, cuando me llamaron para hacer las lecturas interpretadas, como tengo otro trabajo, decidí donar ese dinero a Pold Gastello (internado en UCI por coronavirus). Otra de las cosas que ha hecho esta pandemia es evidenciar muchos problemas que tenemos desde antes, como el insuficiente y colapsado sistema de salud y el sistema artístico ninguneado con poco apoyo estatal.

La fortaleza de los artistas es que son creativos…

Todo peruano es creativo, recursero, busca la manera de ganarse la vida, eso es algo que no nos falta.

