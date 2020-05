¡Está de vuelta! Carlos Cacho anunció su regreso con un nuevo programa a través de las redes sociales. El conocido estilista eligió como locación un pequeño sitio ubicado en la casa de su madre, quien ya no está junto a él. Este proyecto será un espacio de entrevistas que llevarán la originalidad que lo identifica.

“Es una oportunidad para darle entretenimiento y alegría, un momento divertido, lúdico, adrenalínico como acostumbro. El programa lo estoy grabando desde un pequeño mariposario, estamos armando un proyecto muy bonito”, contó en una entrevista con el diario Karibeña.

Asimismo, contó que se encuentra afinando los últimos detalles de su programa y explicó que ha elegido, además de las redes sociales, el espacio de YouTube porque se ha convertido en una de las plataformas más visitadas en esta cuarentena.

“Salimos la próxima semana, estamos trabajando para que el programa salga con la calidad que se debe, yo soy muy exigente con todo lo que lleva mi nombre. Miluska Martínez, la productora de #YoCarlos, me sugirió que volviéramos por redes sociales, ya que la gente está en su casa y las están revisando constantemente”, detalló.

Por otro lado, Cacho reveló que la pandemia del coronavirus afectó su negocio del salón de belleza donde tenía bastante clientela.

“El tema de la peluquería es bien fuerte, yo estoy muy golpeado y me entristece la situación que están viviendo mis hermanos estilistas, somos muchísimos que estamos desesperados. La situación es crítica, y eso me tiene preocupado. Yo gozo con dos certificaciones que siento que nos coloca un paso adelante. Hemos realizado los talleres realizados por la OMS (Organización Mundial de la Salud). Sin embargo, no es suficiente. La situación es seria, algo que nunca habría soñado ni en la peor de mis pesadillas”, finalizó.

