En las última semanas, Andrés Wiese ha robado más de un suspiro al ser nominado al concurso de los 100 rostros más bellos del mundo 2020. Ante ello, el actor viene sorprendiendo a todas sus seguidoras al destronar a Brad Pitt en votos y lograr posicionarse entre los mejores puntajes del certamen.

El recordado ‘Nicolas’ de Al fondo hay sitio contó que en un inicio no podía creer que era parte de ese concurso y que estaba disputando votaciones con una larga lista de nombres pertenecientes a los hombres más deseados del planeta como: Chris Hemsworth, William Levy, Chris Evans, David Beckham y muchos más.

Andrés Wiese nominado por TC Candler

“Es bien raro, divertido e inesperado. No me lo creo. Me parece que un grupo de fans muy amoroso me propuso en ese sitio [TCCANDLER]. Me acuerdo de que me levanté una mañana y había una cantidad de mensajes que no era normal. Esa página me había enviado un DM y cuando la revisé bien, vi que tenía en ese momento 800.000 seguidores –ahora ya están en el millón– y en su correo me decían que fui prenominado y que era el primer peruano en esa lista. Eso es lo genial, más allá del concurso”, contó en una entrevista para el diario El Comercio.

Brad Pitt es derrotado por Andrés Wiese al rostro más bello del mundo 2020 TC Candler

Asimismo, con bastante humildad, el popular ‘Ricolás’ reveló que no se siente poseedor de uno de los rostros más bellos del mundo y se considera “un chico normal”.

“Es como una gran historia para mis nietos. No me considero para nada lo que están diciendo. Soy un chico normal, un pata más, que actúa, a quien le gusta su trabajo, que trata de reinventarse, cariñoso, futbolero. En mis ‘pichangas’ de los domingos tienes para escoger a 10 ‘Ricolás’ más”, confesó.

