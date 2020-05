Alejandro Fernández ha logrado estrechar la relación con su primogénito durante la etapa de cuarentena. Esto fue confirmado por el propio Alex, quien en una entrevista con un medio mexicano aseguró que la actual crisis sanitaria le ha servido para pasar más tiempo con su padre.

El pasado 21 de mayo, el hijo de ‘El potrillo’ se comunicó con el programa Ventaneando y reveló que nunca ha sido muy cercano a su padre debido a que tuvieron diferencias en el pasado.

El charro mexicano se encuentra junto a sus cinco hijos acatando las medidas de aislamiento social en su vivienda en Puerto Vallarta, lo que habría contribuido a mejorar la comunicación entre Alejandro Fernández y Alex.

“Con mi papá casi no había convivido, sobre todo desde que inicié esta etapa de mi vida de la carrera artística. Aquí platicamos mucho, convivimos mucho, aclaramos muchos malentendidos que habían por ahí. Y estamos mejor que nunca (...) por eso es siempre mejor platicar las cosas y siempre intentar estar en paz y armonía”, aseguró Alex Fernández al programa Mexicano.

Alejandro Fernández celebra su cumpleaños junto a sus hijos y en cuarentena

El intérprete mexicano celebró sus 49 años en medio de la emergencia sanitaria por coronavirus. A pesar de las medidas de aislamiento, pudo gozar de la compañía de sus cinco hijos y envió u mensaje de agradecimiento a través de Instagram.

“Tiempo de cambios y nuevos horizontes. 49 años de aprendizajes, anécdotas y experiencias que me han llevado a creer que no hay mejor lugar que el aquí y no hay mejor momento que el ahora”, escribió Alejandro Fernández en la plataforma social.

