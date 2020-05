La salsera Yahaira Plasencia mostró mediante su cuenta de Instagram la prueba que se ha realizado para descartar la COVID-19, después de que el futbolista Jefferson Farfán diera positivo.

“Me veo en la obligación de poner mi prueba, que salió negativo, para que ya dejen de decir cosas que no son, no me jugaría con un tema tan delicado”, dijo la salsera al inicio de su material audiovisual.

“Yo he estado internada casi 3 semanas en la clínica porque me operaron de los riñones. Cuando me dieron de alta, Jefferson ya presentaba los síntomas del COVID-19 y lo pusieron en aislamiento. Cuando llegué a casa, lo mismo hicieron conmigo”, se le escucha también decir a la artista salsera.

Incluso, Yahaira Plasencia recalcó el aislamiento social que ella y el integrante de la selección peruana realizan durante estos días, asegurando que Jefferson Farfán se viene recuperando satisfactoriamente.

“Venimos recuperándonos tranquilos y cumpliendo la cuarentena, cada uno con su tratamiento, yo de los riñones y el de la COVID-19. Aquí nadie ha contagiado a nadie, estoy bien y vamos a estar bien”, sostuvo la artista peruana.

Cabe señalar que la salsera ni bien se enteró de que el futbolista era portador del virus optó por someterse a un descarte rápido para no preocupar a sus familiares y seguidores.

“Buenos días, quiero comunicarles que gracias a Dios estoy bien, he tenido un tema delicado de salud relacionado con los riñones, y ya estoy en recuperación. Les informo también que me hice una prueba de la COVID-19 y salió negativo”, aseguró la popular ‘Yaha’ en ese momento.

