Raúl Romero bromea con Christian Meier por querer sabotearlo en ‘El cantante más guapo de Perú’

Raúl Romero es uno de los artistas peruanos que mejor se ha adaptado a las redes sociales en esta cuarentena. Incluso está organizando un concurso para elegir al cantante más guapo, donde hay hasta 16 candidatos.

Debido a que él es uno de los concursantes, Raúl Romero se preguntó, en uno de sus videos subidos a Facebook, qué podía hacer para destacar y llamar la atención en dicho concurso.

Después de unos segundos, recordó que usar una licra en sus videos generó mucha atención, por lo que quiso recurrir otra vez a esa llamativa prenda.

“Mi licra, mi licra. Me pongo la licra, me pongo la licra simplemente, me pongo la licra (...) Esa va a ser mi arma secreta”, precisó el intérprete peruano mientras se iba a sacar la prenda de uno de sus cajones.

Raul Romero

Al darse cuenta que su licra no estaba, Raúl Romero no pudo evitar poner su cara de decepción y no tuvo mejor idea que echar la culpa a Christian Meier.

“¿Qué quieres Christian Meier? ¿Qué quieres Christian Meier? ¿Por qué no me dejas tranquilo? ¿Por qué no me dejas hacer mis lives?”, preguntó el cantante de “Las torres”.

“¿Qué quieres conmigo, Christian Meier? ¿Cuál es tu problema conmigo, Christian Meier? Me rompiste la otra licra, me desinflaste la pelota. Déjame tranquilo, Christian Meier”, insistió Romero en su video publicado en Facebook y que generó cientos de reacciones.

Concurso ‘El cantante más guapo’, organizado por Raúl Romero

Hace unos días Raúl Romero sorprendió a sus seguidores al lanzar un concurso para elegir al cantante más atractivo. Los candidatos se dieron a conocer en un live que hizo en Facebook e Instagram.

Entre los postulantes están el rockero Salim Vera, el salsero Cesar Vega, el cumbiambero Deyvis Orosco y el intérprete de pop Ezio Oliva.

En la lista de los 16 candidatos al concurso ‘El cantante más guapo’ también figuran Jhovan Tomasevich, Lucho Quequezana, Toño Jauregui, Marcelo Motta, el cubano Dantes Cardosa y el mismo Raúl Romero.