Juliana Oxenford: “Salir de un reality para armar vasitos no es ser artista”

La presentadora Juliana Oxenford se mostró a favor de los artistas, ya que debido a la crisis de la pandemia muchos de ellos se han quedado sin trabajo y pasan algunas penurias.

“No es fácil ser artista. Artistas no son todos. No es que eres modelito o que saliste en un reality, te ponías a juntar vasitos y de pronto ya eres actriz”, dijo la periodista.

“Ser actriz es una profesión. Ser actor es una profesión. Construir un personaje no lo hace cualquiera. No es que mañana me quedo sin chamba y mañana me convierto en protagonista de una telenovela, eso es una falta de respeto para quienes verdaderamente se la han fajado para tener el título de actriz y actor”, sostuvo Juliana Oxenford.

De la misma manera, la conductora aseguró que se siente fastidiada al ver a los chicos realitys en las pantallas protagonizando algún personaje. “Yo sí defiendo a los artistas y me molesta cuando aparece uno y dice yo soy modelo, modelo. ¿Actriz y actor de dónde?”, se le escuchó decir en su programa Al estilo Juliana.

“No hay que minimizar una profesión de tanta entrega y que requiere de una sensibilidad muy especial. Yo no soy artista, pero aprecio mucho el talento de los grandes del país”, sentenció.

Pero esta no sería la primera vez que la figura de ATV arremete contra los programas realitys, ya que en febrero del 2020, Oxenford señaló que es difícil hacer periodismo en estas épocas.

“Nunca se le va a ganar a ese reality, pero estoy feliz. No es fácil hacer periodismo en épocas de vasitos y concursos de tangas. Menos en un horario tan complicado. Pero aquí estamos, aquí seguimos”, añadió Juliana Oxenford.

